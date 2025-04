La violenza del branco, timori per nuovi episodi, “è la generazione dei like”

C’è incredulità e sgomento a Piazza Armerina dopo il caso di bullismo che si è verificato venerdì scorso in città. La storia del 14enne piazzese preso a sprangate da un gruppetto di ragazzi, presumibilmente di Valguarnera, ha scosso tanti anche perché non è l’unico episodio violento che vede coinvolti giovani, in particolare minorenni,

I timori delle famiglie

E si teme che questa striscia di aggressioni possa ripetersi, hanno paura tantissimi genitori, preoccupati per la sorte dei figli. “Ma vi rendete conto? Tutto ciò succede in pieno centro alla luce del giorno e nessuno interviene, per giunta se non erro a due passi dalla caserma dei carabinieri” racconta un utente, evidentemente impressionato da questa violenza e soprattutto dall’indifferenza da parte degli aggressori di agire a pochi passi dalla sede dei carabinieri.

La spregiudicatezza dei ragazzini violenti

Un segno tangibile di quanta spregiudicatezza abbia animato questi ragazzini. “Una società malata e una generazione fuori controllo, votata solo alla violenza per un like” commentano sui social altri residenti di Piazza Armerina. E poi ci sono quelli che tirano in ballo le famiglie. “Ma io dico: i genitori di questi bulli dove sono? Si rendono conto che figli stanno crescendo?”

Altri che lanciano l’ennesimo appello a “non girarsi dall’altra parte” specie quando “si avvertono i primi segnali. Bisogna intervenire in ogni modo”