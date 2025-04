Nuovo caso di bullismo, minore preso a sprangate dal branco

Ancora un caso di bullismo nell’Ennese, in particolare a Piazza Armerina dove le ferite per la vicenda Larimar, la ragazza trovata impiccata nella sua abitazione per cui è stata aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio, sono ancora aperte.

Preso a sprangate

La vicenda, come emerge in un articolo de La Sicilia, ha visto come vittima un 14enne, di Piazza Armerina, preso a sprangate in testa dal branco e costretto a fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina.

Dove è avvenuta l’aggressione

L’aggressione sarebbe avvenuta nei giorni scorsi in piazza Marescalchi, dove sostano gli autobus degli studenti pendolari, a due passi dalla scuola Majorana Cascino, l’istituto di Larimar dove, secondo i familiari, sarebbe avvenuto qualcosa che avrebbe poi scatenato la tragedia.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri che avrebbero sentito il 14enne ma il ragazzino, forse impaurito, avrebbe fornito scarne informazioni sull’accaduto solo che andando a scavare nella vicenda sarebbe venuto fuori che la settimana scorsa ci sarebbe stato un alterco tra la stessa vittima ed un 16enne di Valguarnera. Quest’ultimo avrebbe meditato di fargliela pagare, per cui avrebbe chiesto aiuto e si sarebbe rivolto ai suoi fratelli, che si sarebbero procurati una spranga per dare una lezione al 14enne.

La striscia di violenza

Non è la prima volta che a Piazza Armerina accadono episodi cruenti che riguardano giovani, per cui è alto l’allarme nella città dei mosaici per questa striscia di violenza