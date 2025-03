Sangue, boom di donazioni a Piazza Armerina

Sono state effettuate numerose donazioni di sangue presso il Centro Trasfusionale di Piazza Armerina da parte dei cittadini piazzesi che compongono il Comitato del Nobile Quartiere del Casalotto, uno dei quattro quartieri che danno vita ogni anno alla famosa cerimonia del Palio dei Normanni. Il quartiere del Casalotto occupa la collina ad oriente del vecchio nucleo della città di Piazza Armerina e ha radici storiche molto particolari che compongono una parte rilevante della storia affascinante della città dei Mosaici.

Hanno partecipato alla seduta della donazione, tra gli altri, il Presidente, Avv. Roberto Maggio, il Vicepresidente Gianluca Furnari, i Cavalieri Giostranti e tutto il Direttivo del Comitato.

Numerose sono state anche le predonazioni per verificare l’idoneità alla donazione che potrà essere eseguita successivamente dai volontari. Grande soddisfazione è stata manifestata dall’intero staff del SIMT di Piazza Armerina, diretto dal dott. Vincenzo Barbera, collocato all’interno del Presidio Ospedaliero Michele Chiello. “Oggi non è stata solo una giornata di donazioni, ma l’occasione per sentire il battito del cuore generoso e altruista del quartiere e dell’intera città di Piazza Armerina”, hanno sottolineato operatori e donatori. Il dott. Vincenzo Barbera evidenzia come, nell’anno appena trascorso, il Centro abbia superato la quota delle 5000 unità di sangue raccolte.

“Il numero delle donazioni aumenta con una progressione costante, grazie ai volontari delle associazioni, ai cittadini, e a tutti coloro che negli ultimi tempi stanno partendo alla ribalta l’importanza di donare il sangue, vero salvavita per numerose patologie. Ringraziamo il presidente e tutti i sostenitori del Comitato del Nobile Quartiere del Casalotto per la loro presenza fattiva presso il nostro Centro Trasfusionale.”