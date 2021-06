Eccellenza B: ENNA-GIARRE 1-0 quadrangolari Poule A

Share Facebook

Prima sconfitta stagionale, da quando si è tornati a giocare, per il Giarre di mister Cacciola. Ed è un k.o. pesante quello di Enna, che rischia di compromettere il cammino dei gialloblu nella Poule A di Eccellenza, girone B. Gara sentitissima con tante interruzioni fin dai primi minuti, con gli ospiti che protestano dopo un contatto in area tra Diop e Agudiak, l’arbitro però non ravvisa nulla di irregolare. Prima occasione del match al quarto d’ora circa, cross di Privitera e Agudiak colpisce di testa ma non è preciso. Al 18’, l’Enna passa in vantaggio: cross di Franzino, palla per Navarrete che da buona posizione insacca alle spalle di Barbagallo, 1-0. Tre minuti dopo, gialloblu vicinissimi al pari con Agudiak, ma l’attaccante spara la sfera addosso a Truppo. Ancora Agudiak intorno alla mezz’ora, il centravanti ci prova dai venti metri ma il portiere locale salva tutto. Dall’altro lato, Piyuka prova la conclusione personale ma Barbagallo blocca in presa sicura. In avvio di ripresa, subito un cambio tra gli etnei: dentro Ivan Nicolosi, fuori La Rosa. Al 50’, Enna vicinissimo al raddoppio con Cocuzza, la cui gran conclusione è sventata da Barbagallo. Mister Cacciola inserisce anche Concialdi per Cocimano. La squadra di casa si rende ancora pericolosa con Navarrete che supera Trovato e Pettinato, ma poi spreca tutto davanti al portiere etneo. Tra gli ospiti al 63’ Savasta rileva Agudiak, ma sono i gialloverdi che continuano ad affacciarsi in avanti e pochi minuti dopo è ancora Cocuzza a provarci, ma la conclusione è imprecisa. In casa etnea entra anche Urso che si rende subito pericoloso. L’Enna continua a pressare ma non riesce a chiudere la gara, per i gialloblu dentro anche Famà per Iraci nel finale. L’arbitro concede sei minuti di recupero, durante i quali Famà cerca la conclusione ma trova solo l’esterno della rete.

Enna: Truppo, Yoboua, Russo, Piyuka (83’ Spampinato), Diop, Giuffrida, Lipari (73’ Girgenti), Bello, Navarrete, Cocuzza (82’ Kabangu), Franzino (64’ Sene)

A disp. Mangione, Bonanno, Lauri, Lentini, Parisi

All. Catania

Giarre: Barbagallo, La Rosa (45’ Nicolosi), Cacciola,Privitera (73’ Urso), Trovato, Pettinato, Iraci (83’ Famà), Strano, Agudiak (64’ Savasta), Cocimano (55’ Concialdi), Baglione

A disp. Colonna, Nicolosi, Zappalà, Civiletti,Nicotra

Arbitro: Salerno di Catania

Assistenti: Morgante e Lupo di Agrigento

Reti: 17’ Navarrete

Note: 400 spettatori locali. Presente un nutrito gruppo di tifosi gialloblu

CLASSIFICA QUADRANGOLARE 1