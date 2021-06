ASP Enna. Premiazione Concorso “Alimentazione e Movimento per crescere bene”, rivolto ai giovani studenti

Share Facebook

Presso l’ampio cortile della scuola media Garibaldi appartenente all’Istituto Comprensivo De Amicis di Enna, diretto dal Prof. Filippo Gervasi, si è svolta, il 7 giugno 2021, la Premiazione del Premio (I° Edizione) dal titolo “Alimentazione e Movimento per Crescere Bene” indetto dall’ASP di Enna, diretta dal Dott. Francesco Iudica, per gli alunni frequentanti le seconde classi delle scuole secondarie di primo grado. L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto di carattere regionale dedicato ai corretti e sani stili di vita a partire dalla buona alimentazione, inserito nel Piano Aziendale di Prevenzione.



I dirigenti scolastici, insegnanti e genitori presenti sono stati allietati dal talento musicale degli alunni della Garibaldi sotto la guida degli insegnanti di musica Lucio Giunta e Francesco Marasà presentati per gli onori di casa dalla Prof. Stefania Mancuso. A presentare il progetto ASP sono stati la Dott.ssa Loredana Disimone Direttore del Dipartimento Materno Infantile e la Dott.ssa Gabriella Emma responsabile dell’Ufficio Formazione e Fed (formazione, educazione, dieta mediterranea). Mentre la moderazione, l’accoglienza e l’animazione è stata condotta dalla Dott.ssa Eleonora Caramanna responsabile del Servizio di Educazione alla Salute, dalla Dott.ssa Antonella Santarelli responsabile del URP dell’Asp e dal Dott. Rosario Colianni responsabile del servizio di Medicina Scolastica. I ragazzi vincitori, che hanno letto all’assemblea i loro elaborati, premiati per originalità ed espressività, tra cui uno riguardante un vero e proprio copione teatrale, sono stati:

Chiara Francesca Lo Piscopo dell’Istituto comprensivo “Ingrassia” di Regalbuto; Luca Bizzini dell’Istituto Comprensivo De Amicis di Enna; Graziano Aiman dell’Istituto comprensivo Sinopoli di Agira, Soraya Grazia Pellizzeri (con il coinvolgimento della sua classe II B) e Gabriele Buttitta dell’Istituto comprensivo Don Bosco di Troina. La giornata di premiazione si è conclusa splendidamente con l’esibizione musicale dei ragazzi della Garibaldi: Gruppo flauti Barbera Ginevra, Bonasera Giulia, De Los Reyes Josef, Virlinzi Marco, Volante Luca e per il Gruppo Chitarre Andolina Greta, Cancilleri Giada, Nicotra Alessandro, Pintus Damiana, Savoca Noemi.