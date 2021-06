Covid 11 giugno 2021 Sicilia: 273 i nuovi positivi, 4 i decessi. Enna 42 i nuovi positivi

Share Facebook

Sono 273 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.367 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 2%: l’Isola è ancora una volta la regione che fa segnare il maggior numero di nuovi contagi giornalieri, precedendo la Lombardia che si ferma a 270. Venerdì scorso però i casi furono 337 ma con un tasso più alto al 2,3%. I morti per Covid sono stati 4, 766 invece i guariti. L’incidenza per 100 mila abitanti torna a 39.

I casi nelle singole province:

Palermo: 69.633 (37)

Catania: 59.696 (68)

Messina: 26.575 (26)

Siracusa: 16.470 (6)

Trapani: 13.930 (4)

Ragusa: 12.829 (73)

Agrigento: 11.880 (10)

Caltanissetta: 11.558 (7)

Enna: 6.323 (42).

Gli attuali positivi nell’Isola calano a quota 6.864, di cui 6.489 in isolamento domiciliare.



IN ITALIA: Sono 1.901 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.079. Sono invece 69 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 88. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.241.760, i morti 126.924. I dimessi ed i guariti sono invece 3.949.597, con un incremento di 5.893 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 165.239, in calo di 4.070 nelle ultime 24 ore.