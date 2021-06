Operazione “Perieci”: Cassazione sancisce la condanna definitiva per il gruppo criminale di Pietraperzia

Share Facebook

Nell’ambito dell’operazione “Perieci”, coordinata dalla DDA nissena, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Enna nel 2018 traevano in arresto i fratelli Giuseppe e Giovan Battista Di Marca, Ivan Bavuso e Gianfilippo Di Natale, indagati a vario titolo per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente aggravata dalle modalità mafiose, furto aggravato, ricettazione, rapina e porto abusivo di armi.

Nei giorni scorsi la Corte Suprema di Cassazione rigettava i ricorsi degli imputati per cui diventavano definitive le condanne nei loro confronti per un totale di 26 anni.

Nella giornata di ieri il Nucleo Investigativo effettuava l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi, arrestando i predetti ed accompagnandoli presso le carceri di Catania e Siracusa.

La complessa attività investigativa permetteva di scardinare una pericolosa associazione operante nella parte sud della Provincia, costantemente monitorata dall’Arma dei Carabinieri nell’operazione ULTRA condotta lo scorso anno e che ha interessato il territorio di Barrafranca.