Marina di Ragusa batte il Troina

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Il Marina coglie la seconda vittoria consecutiva casalinga grazie al suo scatenato attaccante che ha seminato il panico tra le maglie difensive ospiti. Il gol, arrivato ad inizio gara, ha messo la partita subito sul binario giusto ma il Marina ha meritato la vittoria per quanto ha fatto per tutto l’arco dei 90’. Il Troina si è visto poco dalle parti di Pellegrino, chiamato in causa solo un paio di volte ed alla fine ha tirato i remi in barca. I padroni di casa avrebbero, invece, meritato il raddoppio ma sia Baldeh sia Mistretta hanno mancato occasioni propizie. La squadra di Utro è scesa in campo motivata e con la giusta dose di aggressività e nella prima mezzora ha messo in seria difficoltà il Troina. Nel secondo tempo il Marina si è limitato a controllare il gioco e a ripartire lanciando negli spazi larghi Baldeh. Partita corretta e ben giocata da entrambe le squadre con il Troina che ha avuto in Ficarotta il suo uomo migliore mai degnamente appoggiato dai suoi compagni. Per il Marina la questione salvezza resta aperta seppur difficile ma la squadra ha dimostrato di essere sulle gambe e determinata. Dopo appena 9’ Baldeh prende palla sul limite sinistro dell’area, tenta l’affondo e si presenta davanti al portiere. Il tiro secco vale il gol. All’11’ Mistretta tira da fuori una palla velenosa, Aiolfi si rifugia in calcio d’angolo con un balzo felino. Marina in controllo, Troina in difficoltà. Gli ospiti si vedono sul finire con una punizione di Ficarotta. Nella ripresa al 14’ Brunetti si gira bene, parata del portiere. Al 22’ Baldeh tira da fuori, Aiolfi c’è. Al 30’ Baldeh fugge e si presenta solo in area il tiro secco viene deviato alla disperata da Aiolfi. Il Troina ci priva al 40’ con punizione di Ficarotta ma la palla è fuori.

Marina di Ragusa-Troina 1-0: 17′ Baldeh

IL TABELLINO:

MARINA (4-3-2-1): Pellegrino; Di Bari, Puglisi, Giuliano, Cervillera; Mauro, Basualdo, Manfrè (60′ Schisciano); Brunetti, Baldeh; Mistretta. A disp.: Cusimano, Barbera, Monteleone, Inzoudine, Pietrangeli, Gurrieri, Cannia, Capitano, La Vardera, Bellomo, Tripoli, Orlando. All. Utro.

TROINA (4-3-3): Aiolfi; Puleo, Mbaye, Neri (52′ Ciccone), Longo; Mascara, Diara, Kamara (60′ Palermo); Rizzo (67′ Dembele), Ficarrotta, Celin. A disp.: Cantarero, Calaciura, Agosta, Rizzo, Aperi, Li Volsi, Popolo. All. Mascara.

ARBITRO: Campagni di Firenze (Minichiello-Ambrosino).

MARCATORI: 17′ Baldeh