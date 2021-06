Forza Italia: Luisa Lantieri è il nuovo Commissario provinciale di Enna

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Forza Italia avrà una nuova guida nella provincia di Enna. Si tratta di Luisa Lantieri, parlamentare all’Ars e Vice Presidente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia”.



A breve la neo commissaria azzurra avrà la collaborazione di due vice commissari.

“Sono onorata – dice Lantieri – di essere stata scelta per guidare Forza Italia nella mia provincia e ringrazio il Presidente Miccichè per la fiducia accordatami”.

A Luisa Lantieri giungono i complimenti dei vertici del partito e il plauso del Commissario regionale e Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.