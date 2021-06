Valguarnera, condizioni ventenne che con un coltello si è ferito all’addome, dopo l’operazione sono stabili. Prognosi rimane riservata

Share Facebook

Valguarnera. Le condizioni del ventenne che ieri avrebbe tentato il suicidio con una coltellata all’addome sono stabili, la prognosi tuttavia rimane riservata. Trasportato con urgenza ieri mattina al Policlinico di Catania in elisoccorso è stato subito condotto in sala operatoria per saturare la profonda ferita ed intubarlo. Un’operazione durata diverse ore per strapparlo alla morte, sulle sue condizioni i medici però ancora non si esprimono se non passano almeno 48 ore. La speranza tuttavia che ce la possa fare rimane viva. Ieri la comunità è rimasta scioccata per questo gesto estremo. Parecchi suoi amici ieri sera si sono recati presso la Chiesa Madre per pregare affinché Dio lo salvi. Cosa possa passare dalla mente di un ragazzo per un gesto così estremo non è facile capire. Ragazzi che a volte sembrano spavaldi e spregiudicati ma che dietro la loro parvenza nascondono una fragilità disarmante.



Rino Caltagirone