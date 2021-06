Catenanuova: battuto record temperatura più alta del mese di giugno con +44°C

Share Facebook

Su gran parte dell‘Isola l’ondata di calore africano non sembra avere fine. Osservando i parametri meteo indicano picchi di temperature altissimi. A Catenanuova, località che segna il record italiano di temperatura più elevata mai registrata, nella giornata di ieri ha toccato i 44°C, ovvero un valore presumibilmente più elevato rispetto a quella precedente dove la temperatura si era assestata sui 42°C.

Ma le previsioni meteo per i prossimi giorni sono terribili soprattutto per questa località, così come per tutta la Sicilia centro orientale. Sempre per il comune di Catenanuova sarebbero previsti: per oggi venerdì 41°C, così anche sabato. Da domenica nuova impennata termica probabilmente a 43°C, mentre per mercoledì 29 si potrebbero superare i 45°C.