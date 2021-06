Covid Sicilia 25 giugno: 67 i nuovi positivi, 6 i decessi. Enna 1 positivi

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

In Sicilia il dato da contagio da Covid scende ancora rispetto ai giorni scorsi sono 67 i nuovi casi positivi.

L’Isola abbandona il podio delle regioni con più contagi giornalieri, resta stabile a quota 6 invece il numero dei morti mentre i guariti sono 383. I positivi al Covid in Sicilia calano a quota 4.431.

Sempre in calo la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in regime ordinario sono 175, 10 in meno rispetto a quanto riportato nel bollettino di ieri; in terapia intensiva si trovano invece 23 pazienti, un saldo di -4 nelle ultime 24 ore. Non si segnalano nuovi ingressi in rianimazione.

l contagio nelle singole province:

Palermo: 70.008 (8)

Catania: 60.238 (15)

Messina: 26.708 (0)

Siracusa: 16.644 (8)

Trapani: 14.072 (10)

Ragusa: 13.035 (10)

Agrigento: 12.124 (11)

Caltanissetta: 11.821 (4)

Enna: 6.499 (1).



IN ITALIA:

Sono 753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 927. Sono invece 56 le vittime in un giorno (ieri erano state 28), ma 21 sono relative a ricalcoli della regione Puglia. La Puglia ha comunicato infatti che dei 22 decessi notificati oggi, uno solo è relativo alle ultime 24 ore. «I restanti risultano da un aggiornamento delle informazioni nel periodo compreso tra marzo e maggio 2021», si legge nella nota alla tabella del ministero.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.256.451, i morti 127.418. I dimessi ed i guariti sono invece 4.068.798, con un incremento di 2.769 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 60.235, in calo di 2.074nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 58.030 persone (-1.924).