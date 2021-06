Nelle farmacie di Aidone si potranno conferire i farmaci scaduti

Share Facebook

Aidone. Arrivano i nuovi contenitori delle medicine scadute. Finalmente, dopo un lungo periodo, anche nelle farmacie aidonesi, si potranno conferire i farmaci scaduti. E’ cessato il disservizio che la cittadinanza aidonese viveva, visto che non poteva smaltire il particolare rifiuto. Da lungo tempo, quelli che c’erano davanti alle due farmacie: Drago e Messana, erano stati tolti e mai più ricollocati. Contenitori, che purtroppo venivano utilizzati, da parte di cittadini poco avveduti, per conferire spazzatura di ogni genere. Tolti i contenitori, le farmacie non ritiravano i farmaci scaduti, né gli operatori ecologici erano autorizzati, con la raccolta porta a porta, al loro prelievo. Chi voleva smaltire tale tipo di rifiuto doveva recarsi al Centro comunale di raccolta, che si trova nella zona artigianale, distante da Aidone oltre due chilometri. Le sollecitazioni della cittadinanza e delle farmacie stesse sono state finalmente attenzionate dall’amministrazione comunale, che è intervenuta presso la ditta che gestisce il servizio dei rifiuti ed ha consegnato i nuovi contenitori. Al fine di scongiurarne il loro cattivo uso, i contenitori sono stati riposti all’interno delle farmacie, vicino la vetrata d’ingresso.



Angela Rita Palermo