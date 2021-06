Calascibetta: agricoltore di 47 anni trovato morto con una ferita alla testa

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

In corso indagini per accertare le cause della morte di Marco Bruno, un agricoltore di 47 anni, il cui corpo è stato trovato questa mattina nel suo podere nelle campagne di Calascibetta. Sul corpo sarebbe visibile una ferita alla testa, ma al momento non si esclude che l’uomo possa essere stato vittima di un incidente sul lavoro. Sarà l’autopsia, già disposta dal magistrato di turno, ad accertare se l’uomo si è ferito alla testa o se è stato colpito. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.