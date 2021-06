Covid Sicilia 28 giugno: 84 i nuovi positivi, 0 vittime. Enna 15 positivi

Share Facebook

Sno stati soltanto 84 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Nessuno morto (ieri c’era stata una vittima) e il totale delle vittime resta dunque quota 5.965.

E’ quanto si evince dal bollettino covid in Sicilia del 28 giugno del ministero della Salute.

Il numero delle persone ricoverate in ospedale è di 195 (ieri 185) delle quali in terapia intensiva 24 con un nuovo ingresso (ieri 23 ) e in area medica 171 (ieri 162).

I guariti sono stati 100 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 4.352 (-10) delle quali 4.157 isolamento domiciliare.

Il numero dei tamponi processati è stato di 12.892 (ieri 4.520 ) e così il tasso di positività scende allo 0,65% (ieri 2,45% ).

LE PROVINCE. Resta Catania la provincia con più casi. Ecco il dettaglio

Palermo: 70.017 casi complessivi dall’inizio della pandemia (2 nuovi casi)

Catania: 60.317 (27)

Messina: 26.715 (4)

Siracusa: 16.665 (2)

Trapani: 14.105 (9)

Ragusa: 13.068 (13)

Agrigento: 12.153 (1)

Caltanissetta: 11.882 (11)

Enna: 6.533 (15)



IN ITALIA. Sono 389 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 782. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14.

Sono 75.861 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia – che scontano l’abituale calo della domenica -, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 138.391. Il tasso di positività è 0,5%, lo stesso di ieri.