Covid Sicilia 29 giugno: 99 i nuovi positivi, 2 le vittime. Enna 0 positivi

29 GIU – Sono 99 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 84) su 14.425 tamponi processati, con una incidenza che sale leggermente allo 0,7% (ieri era allo 0,6%). La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Campania.

Due le vittime, il totale dei morti è 5.967. Il numero degli attuali positivi è 4.227 con una diminuzione di 125 casi. I guariti sono 222. Negli ospedali i ricoverati sono 186, nove in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 24, lo stesso numero di ieri.

I nuovi casi in provincia di Palermo sono 10, Catania 22, Messina 1, Siracusa 16, Trapani 11, Ragusa 12, Agrigento 17, Caltanissetta 10, a Enna 0.



Sono 679 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +389). Sale così ad almeno 4.259.133 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 42, di cui 22 vittime sono pregresse della Campania, relative al periodo novembre 2020-maggio 2021 **, (ieri sono stati 28), per un totale di 127.542 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.078.767 e 2.493 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 2.839). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 52.824, pari a -1.858* rispetto a ieri (-2.480 il giorno prima).