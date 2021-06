G20, Di Maio “Multilateralismo essenziale per le sfide globali”

MATERA (ITALPRESS) – “La pandemia da Covid-19 ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale coordinata ad emergenze che trascendono i confini nazionali. In un mondo interconnesso, il multilateralismo e la cooperazione internazionale sono gli unici strumenti davvero efficaci di fronte a sfide globali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel suo intervento di apertura della ministeriale Esteri del G20 a Matera. “L’Italia – ha proseguito Di Maio – sostiene un multilateralismo efficace e un ordine internazionale basato sulle regole, con le Nazioni Unite al centro”.

“Con le due Conferenze Onu sui cambiamenti climatici (Cop26) e sulla biodiversità (Cop15), abbiamo un’occasione imperdibile, per attuare gli Accordi di Parigi, con l’adozione di impegni ambiziosi di breve termine e il sostegno all’obiettivo della neutralità climatica, che auspichiamo essere al 2050, in base agli impegni presi da un numero crescente di Paesi”, ha spiegato il ministro, per il quale “il G20 ha una particolare responsabilità nel favorire questi progressi”.

“La ripresa post pandemica offre un’opportunità straordinaria per ricostruire le nostre società in maniera più sostenibile, equa ed inclusiva – ha detto ancora Di Maio -. La presidenza italiana del G20 si pone l’obiettivo di accelerare il passo verso il raggiungimento degli obiettivo di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 in tutte le regioni e i paesi del mondo”.

(ITALPRESS).