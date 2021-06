Troina: finanziamento regionale di 2,5 mln per gli impianti di depurazione fognaria

Share Facebook

Con decreto del Dipartimento Acqua e Rifiuti, la Regione Siciliana ha finanziato, per un importo complessivo pari a quasi 2 milioni e 500 mila euro, la ristrutturazione e l’adeguamento dei due impianti di depurazione fognaria siti rispettivamente a valle del quartiere “San Michele” ed in contrada “Schiddaci” del territorio di Troina. Ad annunciarlo, il sindaco Fabio Venezia: “Un altro fondamentale passo in avanti per migliorare la qualità della vita del territorio – commenta soddisfatto. I due interventi erano attesi da molti anni e permetteranno, attraverso un moderno sistema di smaltimento e depurazione delle acque reflue, di risolvere un annoso problema che si trascina da tempo. Rendere efficiente il sistema di depurazione, significa tutelare l’ambiente e, in particolare, l’ecosistema”. I due interventi di adeguamento, inseriti nel 2017 nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”, varato dall’allora Governo Renzi, sono stati più volte sollecitati dall’amministrazione comunale, che ha seguito il complesso iter, e che adesso finalmente potranno essere realizzati. L’inizio dei lavori è previsto per il mese di settembre ed a realizzarli sarà direttamente il gestore del servizio idrico.