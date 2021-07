Calascibetta: ipotesi omicidio la morte dell’agricoltore di 47 anni, in stato di fermo il fratello

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

In corso indagini per accertare le cause della morte di Marco Bruno, un agricoltore di 47 anni, il cui corpo è stato trovato il 28 giugno nel suo podere nelle campagne di Calascibetta. Sul corpo era visibile una ferita alla testa. Sarà l’autopsia, già disposta dal magistrato di turno, ad accertare se l’uomo si è ferito alla testa o se è stato colpito. Ora gli organi inquirenti hanno operato un fermo il fratello della vittima nella tarda ora di martedì, in attesa di convalida. Sarebbe da escludere secondo gli inquirenti un malore la causa, al momento vige massimo riserbo sul movente da parte degli inquirenti.



link news di riferimento:

Calascibetta: agricoltore di 47 anni trovato morto con una ferita alla testa