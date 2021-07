Vaccini, sino a martedì 6 luglio “Open Days” per tutta la popolazione dai 12 anni in su

Vaccini, da domenica 4 luglio a martedì 6 luglio “Open Days” per tutta la popolazione dai 12 anni in su

Domenica 4 luglio a Enna e Nicosia, lunedì e martedì a Enna, Nicosia, Leonforte e Piazza Armerina.

Da domani, domenica 4 luglio, a martedì 6 luglio, la Regione Siciliana rilancia gli Open Days. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con i sieri Pfizer e Moderna. “L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia” afferma l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.