Anche a Piazza Armerina si riorganizza il PD in vista delle prossime elezioni

Anche in provincia di Enna si riorganizzano i partiti in vista delle prossime elezioni Regionali e non solo. Dopo FdI, Lega, Movimento partite Iva, tocca al PD. Radicato sul territorio Ennese e grazie all’attività di nuovi gruppi dirigenti, dopo l’elezione del segretario e del coordinamento cittadino di Piazza Armerina, continuano i lavori congressuali del Partito Democratico in tutto il comprensorio di Enna. Si svolgerà sabato 10 luglio c.a., il congresso di circolo PD di Piazza Armerina. I lavori avranno inizio alle 17:30 presso il Monastero di Sant’Anna parteciperanno tutti gli iscritti al Partito Democratico Piazzese he hanno perfezionato il tesseramento. A causa delle restrizioni anti Covid-19, non è prevista la partecipazione di simpatizzanti.

Anna Zagara