Enna. Consigliere comunale Marco Greco aderisce al PD

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

A margine di un incontro con il vice segretario nazionale del PD, Peppe Provenzano, e regionale, Renzo Bufalino, una giovane delegazione ennese ha comunicato l’adesione di Marco Greco, attualmente capigruppo di ED-GD, al gruppo consiliare del PD Ennese.

“Un passaggio politico, naturale evoluzione di un percorso” dice Greco “Portiamo l’esperienza di tanti di quella lista nel PD. Non posso che ringraziare il mio collega Michele Baldi, che sono certo resterà interlocutore privilegiato. D’altra parte, abbiamo obiettivi ambiziosi: aprire e ricostruire il centrosinistra”.

Una valutazione che era attesa a livello locale, ma che oggi si concretizza in un passaggio politico importante, che guarda, naturalmente, alla sinistra del Partito. Questo è il commento di Renzo Bufalino, vice segretario regionale del PD: “Do il benvenuto a Marco Greco nel gruppo consiliare del PD. Abbiamo bisogno dell’apporto di giovani capaci come Greco. Rafforziamo il PD impegnato a costruire l’alternativa alla Destra, che sta lasciando solo macerie”.