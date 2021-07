Enna. Presentazione organigramma Delegazione provinciale Federcalcio

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Enna. Giovedì pomeriggio, con inizio alla 16,30, alla sala Cerere il commissario provinciale della Federcalcio, prof. Peppe Anzaldi, presenterà alle società calcistiche della provincia il nuovo organigramma della Delegazione provinciale della Federcalcio. Dopo le dimissioni di Roberto Pregadio da responsabile della Federcalcio ennese, il presidente regionale della Figc, Sandro Morgana, ha nominato commissario del delegazione provinciale il prof. Peppe Anzaldi, il quale con tanto impegno ed anche con tanta difficoltà ha nominato una nuovo organigramma della Delegazione ennese, che vorrà presentare alle società calcistiche della provincia di Enna. Il prof.Anzaldi da alcuni mesi è in movimento per dare concretezza alle attività calcistiche della provincia e spera di arrivare ad un campionato provinciale di terza categoria. Addirittura si parla di un campionato provinciale che dovrebbe vedere ai nastri di partenza ben 12 squadre con il ritorno all’attività calcistica diversi comuni della provincia; c’è stato anche un convegno interessante con tanti tecnici provenienti da tutta la Sicilia per “insegnare il calcio come gioco” ai bambini dai tre ai sei anni. La riunione di giovedì pomeriggio dovrebbe essere importante per lo sviluppo del calcio dilettantisti a livello provinciale. La diminuita efficienza della pandemia ha dato un po’ di tranquillità a tutti ed allora si incomincia a parte dell’inizio dell’attività calcistica in tutto il territorio provincia, soprattutto con la ripresa delle attività giovanile. Il prof. Anzaldi nella riunione traccerà quale sarà il suo programma tecnico-organizzativo con la possibile partecipazione delle società calcistiche ennesi.