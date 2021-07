Covid 17/7: in Sicilia 431 i nuovi positivi, 0 vittime, Prov.Enna 23. Città Enna totale positivi 39 quarantena 74

Share Facebook

17 LUG – Sono 431 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.176 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende al 3,3%: ieri era al 4,0% e aveva fissato un nuovo record.

L’isola è al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro Lazio con 500 nuovi casi e la Lombardia con 438.

Gli attuali positivi sono 4.787 con un aumento di altri 378 casi. I guariti sono 53 mentre nelle ultime 24 ore non ci sono morti così come negli ultimi giorni. Il totale dei decessi resta di 6.006.

Sul fronte ospedaliero c’è una leggera flessione dei ricoverati che sono adesso 166, uno in meno rispetto a ieri. Restano invariati i ricoverati in terapia intensiva che sono 23.

Sul fronte del contagio nelle singole province

Palermo: 70.443 casi complessivi dall’inizio della pandemia (48 nuovi casi)

Catania: 60.929 (56)

Messina: 26.887 (12)

Siracusa: 16.894 (37)

Trapani: 14.440 (33)

Ragusa: 13.521 (134)

Caltanissetta: 12.654 (38)

Agrigento: 12.551 (50)

Enna: 6.773 (23)

Enna città totale positivi 39 (ieri 27) quarantena 74 (ieri 74).

IN ITALIA. Salgono ancora i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.121 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.898. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 11. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.284.332, i morti 127.864. I dimessi ed i guariti sono invece 4.112.977, con un incremento di 2.328 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 43.491, in aumento di 777 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 42.218 (+753).

Sono 162 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di uno nel saldo

tra entrate e uscite, terzo giorno di fila di risalita del dato. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 9 (ieri 13). I ricoverati con sintomi nei reparti

ordinari sono 1.111, quindi 23 in più rispetto a ieri.

Sono 244.797 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 205.602. Il tasso di positività è dell’1,3%, in calo rispetto all’1,4% di ieri.