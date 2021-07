Covid 19/7: in Sicilia 300 i nuovi positivi, 1 vittima, Prov.Enna 10. Città Enna totale positivi 41 quarantena 79

Share Facebook

sono 300 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 404). C’è stato anche un morto (ieri non ce ne erano stati). Sono i dati del bollettino del 19 luglio del ministero della Salute. Il numero delle vittime complessive in Sicilia sale a 6.007. I guariti sono stati 41 e dunque al momento i positivi in Sicilia sono 5.381 (+258) dei quali 5.205 in isolamento domiciliare. In ospedale ci sono complessivamente 176 persone (ieri 170) dei quali 22 i rianimazione (ieri 21) ma con tre nuovi ingressi e 154 in area medica (ieri 149). I tamponi processati sono stati 9.523 (ieri 5.832) e il tasso di positività è dunque del 3,15% contro il 6,92% di ieri.

IN SICILIA. La provincia sotto osservazione è quella di Caltanissetta per via dei cluster di Gela che hanno spinto la Regione a dichiararla zona rossa. Ecco il dettaglio.

Palermo: 70.572 casi complessivi dall’inizio della pandemia (62 nuovi casi)

Catania: 61.035 (62)

Messina: 26.920 (15)

Siracusa: 16.929 (7)

Trapani: 14.481 (13)

Ragusa: 13.584 (0)

Caltanissetta: 12.860 (130)

Agrigento: 12.611 (1)

Enna: 6.804 (10)

Due medici in servizio all’hub della Fiera di Palermo sono risultati positivi alla variante Delta del Covid. La conferma è arrivata oggi attraverso Renato Costa, commissario straordinario dell’ufficio emergenza Covid di Palermo: “Si tratta – spiega – di due medici. Uno lavora in pianta stabile con noi e un altro presta servizio in un’altra sede. Si teme che uno dei due abbia avuto un contatto più o meno indiretto con un paese estero. Il dato che voglio sottolineare, però, è che entrambi sono vaccinati e stanno bene. Mi spiace per ciò che potranno pensare i ‘no vax'”. Pare che uno dei due medici sarebbe stato in vacanza in Spagna e al suo rientro avrebbe fatto un turno di lavoro, accusando in seguito i sintomi.

Enna città totale positivi 41 (ieri 39) quarantena 79 (ieri 75).

IN ITALIA. Salgono ancora leggermente i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 2.072 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.127. Sono invece 7 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 3. 89.089 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 165.269. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto all’1,9% di ieri.