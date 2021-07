Aidone. Hanno preso servizio le tre volontarie del Servizio civile della Pro Loco

Share Facebook

Aidone. Hanno preso servizio le giovani del Servizio civile della Pro Loco di Aidone. Federica e Isabella Bianca, sorelle gemelle, e Franca Alù, hanno superato brillantemente la selezione del bando, promosso dall’Unione nazionale Pro Loco, inerente al progetto “Patrimonio immateriale e beni culturali nella Sicilia orientale”, che vede le Pro Loco impegnate nella promozione del patrimonio culturale e nella valorizzazione sostenibile dei propri territori. Le tre volontarie opereranno, per un anno, con servizio quotidiano e in presenza, nei locali di via Mazzini (ex sede del comando dei vigili urbani) mettendosi a disposizione dei visitatori e turisti, nella speranza che possano essere tanti soprattutto in questo periodo non facile. L’avvio dell’attività progettuale di Servizio civile corrisponde con la ripresa delle attività in presenza della Pro Loco bloccate a causa dell’emergenza sanitaria che da più di un anno e mezzo limita qualsiasi iniziativa socio/culturale”.



Angela Rita Palermo