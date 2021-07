Asp di Enna: pubblicato il bando per tredici posti da dirigente

Share Facebook

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando che annuncia il concorso pubblico per di tredici posti di dirigente, a tempo indeterminato, per l’area amministrativa e professionale, presso l’Asp di Enna.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Cittadinanza italiana

idoneità fisica all’impiego

godimento dei diritti civili e politici

posizione regolare nei riguardi degli obblighi sul reclutamento militare

la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti d’età

è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione all’Avvio Pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aspenna.selezionieconcorsi.it compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del bando.