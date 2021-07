Covid 23/7: in Sicilia 484 i nuovi positivi, 2 vittime, 21 Prov.Enna. Città Enna totale positivi 74 quarantena 77

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Sono 484 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 520). I morti sono stati 2 (come ieri) e il totale delle vittime siciliane del virus è di 6.023 morti. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 23 luglio del ministero della Salute.

I guariti sono stati 182 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia sale a 6.903 (+300) di cui 6.710 in isolamento domiciliare.

Le persone attualmente in ospedale sono 193 (ieri erano 180), delle quali 21 in terapia intensiva (ieri 22) con nessun nuovo ingresso e 172 in area medica (ieri 158).

I tamponi processati sono stati 15.413 (ieri 13.152) e il tasso di positivi si attesta sul 3,14 in calo rispetto al 3,95% di ieri.

LE PROVINCE. Ecco il dettaglio sul territorio:

Palermo: 70.809 casi complessivi da inizio pandemia (78 nuovi casi)

Catania: 61.339 (70)

Messina: 26.962 (12)

Siracusa: 17.053 (36)

Trapani: 14.654 (51)

Ragusa: 13.946 (17)

Caltanissetta: 13.231 (101)

Agrigento: 13.000 (98)

Enna: 6.908 (21)



Enna città totale positivi 74 (ieri 70) quarantena 77 (ieri 55).



Sono 5.143 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.057). Sale così ad almeno 4.307.535 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 17 (ieri sono stati 15), per un totale di 127.937 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.120.846 e 1.239 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.483). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 58.752, pari a 3.886 in più rispetto a ieri (+3.558 il giorno prima).

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 63,8 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 29 milioni (53,71% della popolazione over 12).