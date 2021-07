Palermo, Angelo Cuva professionista dell’anno per consulenza tributaria

PALERMO (ITALPRESS) – E’ andato a Angelo Cuva (Studio Cuva) del foro di Palermo – come professionista dell’anno per la consulenza tributaria – il premio “Le Fonti Awards”, quest’anno all’undicesima edizione, che incorona le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che, in un periodo particolarmente complesso per l’economia mondiale, hanno dimostrato una spiccata dedizione al lavoro, la capacità di fornire servizi di alta qualità, oltre a elevate competenze specialistiche e orientamento alla formazione e all’innovazione. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Milano. “Per operare – si legge nella motivazione del premio – da oltre 30 anni nel settore, supportato da un team di professionisti competenti e altamente efficienti. Per la professionalità, l’ampia preparazione, la flessibilità e la grande passione”.

