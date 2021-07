Covid 28/7: in Sicilia 627 i nuovi positivi, 6 vittime, 43 Prov.Enna. Città Enna totale positivi 80 in quarantena 82

28 LUG – Sono 627 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 22.766 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende ancora poco al di sotto del 2,8%. L’isola oggi è di nuovo quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Lazio, Lombardia e Toscana. Gli attuali positivi sono 8.943 con un aumento di altri 435 casi. I guariti sono 186 mentre nelle ultime 24 ore si registrano sei nuove vittime, esattamente come ieri, e il totale dei decessi sale a 6.036. Sul fronte ospedaliero sono adesso 289 i ricoverati, 25 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 26 i ricoverati, quattro in meno. Sul fronte del contagio nelle singole province a Palermo sono stati registrati 139 casi, a Catania 116, a Caltanissetta 104, ad Agrigento 93, a Ragusa 68, a Enna 43, a Siracusa 33, a Trapani 28 e a Messina tre.



Enna città totale positivi 80 (ieri 77) quarantena 82 (ieri 88), 2 ricoverato.



Sono 5.696 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 4.522). Sale così ad almeno 4.330.739 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 15 (ieri sono stati 24), per un totale di 128.010 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.128.568 e 1.827 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 2.418). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 74.161, pari a 3.851 in più rispetto a ieri (+2.074 il giorno prima).