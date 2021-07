ASP Enna. Vaccinazione di prossimità. Contagi: 80% soggetti tra 10 e 60 anni e percentuale ricoverati 80% non è vaccinato

Share Facebook

Continua senza sosta la campagna vaccinale di prossimità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna: medici e infermieri raggiungono i Comuni della Provincia lontani dai Centri vaccinali, per agevolare la vaccinazione dei cittadini che ancora non sono vaccinati. “Oggi, 29 luglio, siamo a Barrafranca e a Centuripe – afferma Paola Pesce, Commissario COVID ASP Enna – venerdi e sabato, 30 e 31 luglio, saremo a Troina dove vaccineremo presso i locali dell’Oasi”.

Nella prossima settimana, i Comuni interessati saranno: il 3 agosto, Agira e Pietraperzia; 4 agosto, Catenanuova; 5 agosto, Regalbuto e 6 agosto, la città di Barrafranca.

“La campagna vaccinale sarà intensificata nei Comuni che registrano percentuali ancora basse di vaccinati”, dice Paola Pesce.

“Doveroso puntualizzare che le mortalità avute ultimamente sono di soggetti non vaccinati, tra cui anche persone di 65 anni; i contagi in provincia di Enna riguardano, per l’80%, soggetti tra 10 e 60 anni e una percentuale di ricoverati pari all’80% non è vaccinato. L’invito a vaccinarsi e a rispettare le norme precauzionali è sempre più vigoroso”.

In riferimento al prolungamento degli open day fino al 3 agosto, e in considerazione delle programmazioni delle agende vaccinali registrate sul portale di Poste Italiane, la Direzione Sanitaria dell’ASP di Enna ha disposto la seguente rimodulazione delle aperture dei Centri Vaccinali:

l’HUB vaccinale di Enna del P.O. Umberto I resterà aperta da domenica 1 a domenica 8 agosto dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 si effettueranno le seconde dosi. Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 si realizzeranno le prime somministrazioni vaccinali e le prestazioni richieste per l’Open Day.

Le HUB di Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina saranno aperte per le secondi dose da lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Nei giorni del 2 e 3 agosto sarà predisposta un’apertura pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 20:00 per la somministrazione delle prime dosi e delle prestazioni di Open Day.