Calcio: 10 punti di penalizzazione al Troina

È arrivata la pronuncia da parte del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, presieduto da Carlo Sica, nel processo sul calcioscommesse relativo ai campionati di serie D ed Eccellenza, nelle stagioni 2018-19 e 2019-20.

Condannati il Troina con una penalizzazione di dieci punti in classifica e il Rotonda con una penalizzazione di otto punti “da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva o, qualora non iscritta ad alcun campionato, nella prima stagione sportiva utile”. Identica formula per Corigliano Calabrio e Olympic Rossanese, con una penalizzazione di due punti, da scontare sempre nella corrente stagione sportiva. Ammende di 5000 euro per il Troina, 1000 euro per il San Tommaso, 400 euro per il Marina di Ragusa e l’Alba Alcamo, 300 euro per il Corigliano, 100 euro per la Supergiovane Castelbuono.