Covid 2/8: in Sicilia 262 i nuovi positivi, 3 vittime, 20 Prov.Enna. Enna città positivi 88 quarantena 75

2 AGO – Sono 262 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 7.718 tamponi processati nell’isola. L’incidenza risale fino quasi al 3,4% per effetto del basso numero di tamponi.

L’isola torna a scendere al sesto posto per nuovo contagi giornalieri in Italia.

Gli attuali positivi sono 11.349 con un aumento di altri 130 casi. I guariti sono 129 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 3 vittime e il totale dei decessi resta 6.050.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 354 i ricoverati, 26 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 34 i ricoverati, 1 in più. Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 75, Catania 40, Messina 6, Siracusa 35, Trapani 13,Ragusa 0, Caltanissetta 72, Agrigento 1, Enna 20.



Enna città positivi 88 (ieri 87), in quarantena 75 (ieri 61), 3 ricoverati (ieri 3).