Covid 4/8: in Sicilia 808 i nuovi positivi, 6 decessi, 53 Prov.Enna. Enna città positivi 97 quarantena 88

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Sono 808 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano stati 809). I morti sono stati invece 6 (come ieri) e così il totale delle vittime siciliane del virus sale a quota 6.062.

E’ quanto emerge dal bollettino covid del 4 agosto del ministero della Salute.

Le persone ricoverate in ospedale sono complessivamente 387 (ieri erano 370) dei 36 quali in rianimazione (ieri erano 32) ma con 6 nuovi ingressi e 351 in area medica (ieri erano 338).

I guariti 464 sono stati e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia sale a 12.095 (+338) dei quali in 11.708 isolamento domiciliare.

I tamponi processati sono stati 15.589 (ieri 14.296) e così il tasso di positività passa dal 5,65% di ieri al 5,18% di oggi.

Enna città positivi 97 (ieri 85), in quarantena 88 (ieri 88), 5 ricoverati (ieri 3).

LE PROVINCE. Ecco l’andamento della pandemia nelle singole province.

Palermo: 72.430 casi complessivi dall’inizio della pandemia (210 nuovi casi)

Catania: 62.459 (118)

Messina: 27.432 (3)

Siracusa: 17.521 (59)

Trapani: 15.216 (92)

Ragusa: 15.120 (115)

Caltanissetta: 14.224 (79)

Agrigento: 13.864 (79)

Enna: 7.154 (53).



IN ITALIA. Sono 6.596 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.845. Sono invece 21 le vittime in un giorno (ieri erano state 27).

Sono 215.748 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 209.719. Il tasso di positività è del 3%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.369.964, i morti 128.136. I dimessi e i guariti sono invece 4.144.608, con un incremento di 3.565 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 97.220, in aumento di 3.004 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 14 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.309 (ieri 2.196), 113 in più rispetto a ieri.