Piazza Armerina. “Pianta un albero anche tu” dona un euro per un albero, iniziativa OPI

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

La nostra terra brucia, brucia il polmone di Sicilia, ormai non importa più neanche di chi siano le colpe. Non importa più neanche ipotizzare che, dietro tutto ciò ci siano dei poteri forti interessati ad attuare un piano economico speculativo. E come non ipotizzare che dei poveri disgraziati possano mettersi a disposizione di qualcuno, data la loro posizione di inferiorità economica, oltre che neuronale, per guadagnare “piccioli” senza pensare all’atto criminale in sé. Un pò come Lucifero con Eva. Ormai non serve più neanche il rimpallo di colpe, ora ci salveranno i “droni”, non ci sono paragoni. A dardo tratto, sono già diverse le iniziative popolari, dai semplici cittadini che propongono le classiche ronde alla raccolta fondi per la piantumazione dei nostri boschi. Di quest’ultima iniziativa,”Pianta un albero anche tu” promotore è il consigliere comunale Piazzese Totò Cimino. Cimino, è anche coordinatore provinciale OPI, movimento politico Orgoglio Partite Iva, in collaborazione con molte attività commerciali si farà carico, assieme agli iscritti al movimento della raccolta fondi da destinare appunto alla ripiantumazione e guarigione di parte del nostro polmone. All’interno del comunicato stampa, l’elenco delle attività aderenti all’iniziativa.

Anna Zagara



Come già annunciato il coordinamento OPI di Piazza Armerina, ha lanciato una raccolta fondi denominata “ Pianta un albero anche tu”. Di comune accordo con il coordinatore locale Marco Scavuzzo che è stato il primo a fare la proposta poi condivisa da tutto il gruppo OPI di Piazza Armerina, abbiamo deciso di non rimanere con le mani in mano ad imprecare contro questi criminali che stanno distruggendo i boschi di tutto il territorio Piazzese e non solo, e abbiamo quindi lanciato un’iniziativa che speriamo, possa essere da esempio in altre realtà, al fine di contribuire fattivamente, alla ripiantagione di una parte dei nostri boschi. Certo, non potremo sostituire ciò che è andato perduto, ma nel nostro piccolo e per l’amore che nutriamo verso la nostra città, vogliamo fare la nostra parte. Ora ci auguriamo che la città risponda in modo efficace, perché, quanti alberi verranno comperati e ripiantati, lo decideremo al momento dell’apertura dei salvadanaio che abbiamo distribuito in varie attività che ora elencherò. Voglio chiarire che tutto sarà fatto in modo trasparente e quando si apriranno i salvadanai, lo faremo nel corso di una conferenza stampa e una diretta alla quale potranno partecipare tutti, nei limiti del possibile. Le attività dove poter trovare i punti di raccolta sono:

-BAR DEJAVOU’ – PANIFICIO CASSATA -L’ARTE DELLA FRUTTA SECCA

-TABACCHI CHIOLLO -SUPERMERCATO SISA -ABBIGLIAMENTO SERPY

-BAR MOSQUITO -UN MONDO DI CARNE – AMICI A 4 ZAMPE

-BAR DEL CENTRO -VITELLO D’ORO -L’ANGOLO DEL PIGIAMA E

-ALEXANDER BAR -SALUMERIA DEL VIALE DELL’INTIMO DI KATIA CASTAGNA

-ALIMENTARI MARINO 1983 -AMERICAN BAR -STUDIO DENTISTICO GIUSEPPE COSTA

-PANIFICIO BARRESI – PANIFICIO GIANNONE -BANCO MERCATO TOTO’ CIMINO Sono venti e se ci saranno cambiamenti, lo comunicheremo strada facendo. Ora non ci resta che sperare nella condivisione e nella partecipazione dei cittadini, a cui chiediamo di donare solo un euro, una sola volta, cosicchè ognuno potrà dire di aver contribuito a ripiantare un’albero.

Coordinatore Prov.Le OPI Totò Cimino