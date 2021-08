E-commerce: le PMI ai tempi del covid

Share Facebook

È davvero evidente come l’e-commerce abbia cambiato le nostre abitudini; acquistare online sta diventando un’abitudine sempre più frequente, tra le persone di tutte le età. La pandemia da Covid-19 e il conseguente non ha dato una spinta ad un processo già avviato, in cui i grandi e-commerce come amazon la fanno da padrone. Ma le piccole imprese artigianali come fanno ad andare avanti ed avere buoni risultati? Portiamo alla luce analizzando il caso di Leather Trend di D’ Arienzo Michelangelo, Bottega artigianale che produce giacche in vera pelle che prima del covid aveva il suo core business nella vendita alle fiere campionarie ed internazionali.

E-commerce opportunità di crescita, un’occhiata alle statistiche.

Le statistiche sono chiare, secondo i dati raccolti da Netcomm per il 2020, nella prima ondata della pandemia si sono toccate punte di 1,3 milioni di nuovi consumatori in un solo mese per i portali di e-commerce. E, se il vero e proprio boom si è registrato nello scorso anno solare, il fenomeno imperversa, pur con numeri meno eclatanti: +18% totalizzato nel 2021, per un giro d’affari stimato in 30,6 miliardi di euro.

Leather Trend, il perfetto esempio di un’azienda dinamica, passando dall’offline ad una presenza crescente nell’e-commerce

Rivediamo i numeri che attualmente vedono, tra i vari settori del commercio, l’abbigliamento cresce vertiginosamente tra le categorie più popolari nell’e-commerce guadagnandosi la medaglia d’argento tra i prodotti più ricercati. Un dato sorprendente, che testimonia il deciso cambio di rotta delle abitudini dei consumatori. Leather Trend, ad esempio ha saputo sfruttare questa nuova opportunità lanciando è promuovendo il suo store on-line.

L’azienda, eccellenza nella produzione di capi di abbigliamento in vera pelle fatti a mano in Italia, è in tal senso un perfetto esempio di come offrire un’esperienza di acquisto online soddisfacente. I desideri dei clienti al centro dello store, accompagnarli nella scelta del capo: chi sceglie Leather Trend, ha l’opportunità di personalizzare i capi, e di beneficiare di servizi di pagamento, oltre ai classici carte di credito, paypal e contrassegno anche del comodo pagamento a rate. Un approccio che riflette la mentalità di un’azienda che ha saputo farsi largo in questa nicchia di mercato, riuscendo ad acquisire una grande visibilità online.

L’e-commerce è al centro della strategia dell’azienda che è riuscita ad adattarsi a questo cambiamento di stile dovuto alla pandemia e al distanziamento. Leather Trend è un esempio di PMI artigiana capace di sfruttare il commercio elettronico per promuovere il Made in Italy, e a tracciare la strada nel settore dell’abbigliamento.