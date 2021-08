ASP Enna. Screening nel Comune di Barrafranca

Share Facebook

Continua l’attività di screening sul territorio. Il servizio di screening ha effettuato una campagna di controllo nel Comune di Barrafranca che ha uno dei più alti indici di contagi della provincia.

Il Commissario per l’emergenza Covid, Dott.ssa Pesce, sottolinea come: “La situazione dei contagi in ambito provinciale mostra un aumento costante dei casi, dato purtroppo, in linea con il trend regionale e nazionale”.

“Il comune di Barrafranca è uno dei comuni per cui abbiamo maggiore preoccupazione” sottolinea il Commissario “anche alla luce della bassa copertura vaccinale, che non permette alla popolazione di avere una protezione nei confronti delle forme più aggressive della malattia”.

Il commissario sottolinea “come la vaccinazione, vista l’elevata circolazione virale, e la presenza della variante delta, ormai predominante nel territorio, costituisca l’unica arma per frenare l’ospedalizzazione e la mortalità”. L’ASP di Enna per tale ragione continua a offrire le vaccinazioni in modalità di open day presso i quattro hub. Non è necessario per tale ragione la prenotazione per accedere ai centri vaccinali.

I nuovi orari e le giornate di apertura dei centri sono:

l’HUB vaccinale di Enna del P.O. Umberto I resterà aperta da domenica 8 a domenica 29 dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Esclusivamente nelle date del 14 e 15 agosto l’apertura prevista sarà dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

le HUB di Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina saranno aperte da lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Nei giorni del 9-10, 16-17, 23-24 agosto sarà predisposta l’apertura pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 20:00.