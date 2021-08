Il paese meno vaccinato d’Italia è Centuripe

Share Facebook

È una lotta all’ultimo non vaccinato. I paesi siciliani si contendono il record italiano a suon di dosi mai somministrate. In un primo tempo sembrava fosse Centuripe, comune ennese con 5.400 abitanti, la maglia nera delle vaccinazioni anti Covid in Sicilia (e forse non solo nella regione), con il 46%.

Agli inizi di luglio in pole position, per il basso numero di vaccinati, c’era Barrafranca che oggi, dopo tante iniziative di vaccinazioni di prossimità, ha raggiunto il 53% di vaccinati”, dice il direttore sanitario dell’Asp di Enna, Emanuele Cassarà.

La percentuale dei vaccinati nella fascia dagli 80 ai 90 anni sfiora il 90%, l’80% dai 50 anni in su, mentre è molto bassa tra i giovani.