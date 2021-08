Pietraperzia: finanziato progetto di riqualificazione per la scuola Verga per 1.502.164€

Il Sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina, comunica che Il Ministero della Pubblica Istruzione ha finanziato la scuola Verga sita in Via F. Filzi.

Lo stesso fa presente che sì provvederà in tempi brevi a far redigere il progetto definitivo per procedere alla gara d’appalto. L’importo finanziato è di € 1.502.164,34. Tale intervento permetterà la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’edificio.