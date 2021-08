Enna: basole laviche saltate in via Roma estramamente diventate pericolose

Share Facebook

Enna. Il tratto di strada della centralissima via Roma che va da piazza Neglia (San Tommaso) sino al quadrivio Monte si trova allo stato attuale in uno stato disastroso e soprattutto pericoloso per pedoni ed auto tenuto conto che molte basole laviche sono saltate e costituiscono un grave pericolo. Uno degli abitanti della zona un paio di settimane fa è caduto ed ha riportato la frattura del femore. Le segnalazioni all’amministrazione comunale da parte degli abitanti della zona sono state numerose, continue e pressanti ma allo stato attuale non si vedono interventi . La situazione è veramente tragica e pericolosa perché è interessato un tratto di circa quattrocento metri e sono tanti e impercorribili e quel che è di più pericoloso specie per i pedoni. Sono troppe le basole che sono saltate, quindi un intervento da parte dell’Ufficio tecnico comunale è urgente e necessario per evitare che si possano verificare altri incidenti di una certa gravità non solo per gli gli abitanti della zona.