Covid 16/8: in Sicilia 881 i nuovi positivi, 7 decessi, 32 Prov.Enna. Enna città positivi 111 quarantena 61

Sono 881 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono 7 le vittime. Il totale dei contagi sale a 256.352; quello dei decessi a 6.148. E’ quanto emerge dai dati del bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute.

Gli attuali positivi ammontano a 18.733, +697; i guariti 231.471, +177.

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi per provincia, Ragusa registra il boom di nuovi casi: 261; seguono quelle di Palermo, 184, e Catania 181. Ancora, Messina con 95 casi, Siracusa 82, Trapani 39, Enna 32, Caltanissetta 4 e Agrigento 3.

Per quanto riguarda i dati nazionali, sono 3.674 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 5.664 di ieri e i 4.200 di lunedì scorso. Un accenno di calo dunque, condizionato però dal post-Ferragosto: i tamponi sono infatti 74.021, 86mila meno di ieri e 26mila meno di sette giorni fa, tanto che il tasso di positività schizza dal 3,5% al 5%.

I decessi sono 24 (ieri 19), per un totale di 128.456 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 20 in più (ieri +12) con 32 ingressi del giorno, e salgono a 404, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 172 unità (ieri +61), per un totale di 3.334.



Enna città positivi 111 (ieri 101), in quarantena 61 (ieri 46), 7 ricoverati (ieri 7) di cui 1 in terapia intensiva.



Sono 3.674 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.664). Sale così ad almeno 4.444.338 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 24(ieri sono stati 19), per un totale di 128.456 da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.187.186, ovvero 3.477 rispetto a ieri (il giorno prima sono state 3.580). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 128.696 pari a 168 in più (+2.062 il giorno prima).

Le vittime: sono 24 contro le 19 di ieri. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 73,7 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 35,5 milioni (65,84% della popolazione over 120).