Buone prestazioni degli atleti della pro Sport 85 al Meeting d’Estate di Enna, una delle ultime gare di questa lunga stagione all’aperto 2021.

Valentina Rubino si aggiudica con l’ottima misura di 5,42 la gara di Salto in Lungo Femminile. Nella sua serie anche un 5,31 e una serie di nulli molto lunghi, il primo dei quali vicino ai 5,60. L’atleta di Bronte, dopo l’infortunio alla caviglia subito ai primi luglio a Chieti quando nonostante il problema fisico si è aggiudicata lo stesso il titolo nazionale Libertas, è rientrata dopo un periodo di riabilitazione fisica ottenendo questa misura che le fa ben sperare per migliorare ancora le prestazioni in questo finale di stagione.

Si mantiene sempre su quote oltre i 2 metri il saltatore in Alto Giuseppe Giarrizzo che si aggiudica la gare con 2,00 esatti e fallendo poi di poco i 2,05. L’atleta, dopo la brillante prova di Chieti ai Campionati Nazionale Libertas dove aveva superato i 2,08 suo attuale personal best, sta cercando col suo allenatore di migliorare la velocità di entrata allo stacco con allenamenti mirati. Purtroppo in attesa che venga realizzata la nuova pedana di Alto nel Campo di Valguarnera gli allenamenti specifici per la rincorsa devono essere effettuati ad Enna e ovviamente non possono essere così frequenti come nel campo di casa. Quando avrà meglio memorizzato i cambiamenti di questa nuova rincorsa potrà in gara salire più in alto.

Gara leggermente sottotono per Giuseppe Ragno secondo nei 100 corsi in un 11″82 ben distante dal suo personale di 11″30. A parziale scusante dell’atleta il forte vento di ben 3,6 m/s che soffiava in senso contrario al rettilineo. Anche Giuseppe Ragno sta attualmente convivendo con un problema fisico al ginocchio che non gli permette di allenarsi al meglio. Comunque il suo vero obbiettivo stagionale sono i Campionati Regionali Juniores che si disputeranno fra quindici giorni e dove spera di ritrovare una condizione accettabile per poter lottare con i migliori e salire sul podio.