Covid 2/9: Sicilia nuovi positivi 1.182 e 23 decessi, 46 Prov.Enna. Enna città positivi 85 quarantena 77

2 SET – Sono 1.182 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 22.969 tamponi processati. L’incidenza è al 5,2% (ieri era al 5,3%).

L’isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dal Veneto con 844 casi. Sono 23 le vittime, per un totale, dall’inizio della pandemia, di 6.392.

Gli attuali positivi sono 28.125 con un decremento di 175 casi. I guariti sono 1.334. La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati, 4 sono deceduti il 31 agosto, 15 il 30 agosto, 6 il 29 agosto, il 2e il 28 agosto.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 967 i ricoverati, 17 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 118, quattro in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 247, Catania 221, Messina 25, Siracusa 152, Ragusa 190, Trapani 106, Caltanissetta 91, Agrigento 104, Enna 46.



Enna città positivi 85 (ieri 101), in quarantena 77 (ieri 86), 4 ricoverati (ieri 5) 1 in terapia intensiva.



Sono 6.761 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.503). Sale così ad almeno 4.553.241 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 62* (ieri sono stati 69), per un totale di 129.352 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.286.991 e 6.372 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 7.774). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 136.898, pari a +320 rispetto a ieri (-1.347 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 293.067, ovvero 10.650 in meno rispetto a ieri quando erano stati 303.717. Mentre il tasso di positività sale al 2,3% (l’approssimazione di 2,306%); ieri era 2,1%. Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva segue il suo andamento altalenante salendo nei giorni centrali della settimana. Dal confronto con lo scorso giovedì (26 agosto) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +7.221 casi con un tasso di positività del 3,3%, sembra che ci sia ancora un piccolissimo miglioramento (che va avanti per il terzo giorno consecutivo): infatti oggi ci sono meno nuove infezioni del 26 agosto, con un rapporto di casi su test più basso (2,3% contro 3,3%). Secondo il monitoraggio indipendente di Fondazione Gimbe, i contagi su base settimanale (25-31 agosto) sono stabili e frena l’incremento delle ospedalizzazioni: sono -0,3% i nuovi casi rispetto alla settimana prima dai dati Gimbe (45.134 contro 45.251), mentre si osserva un aumento appunto «rallentato» di ricoveri (+7,9% contro il +16% della settimana prima) e di terapie intensive (+5,4% contro il +19% precedente). A confermare la stabilità dello scenario è il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa dopo il Cdm: «La situazione epidemiologica nel Paese è in questo momento stabile — spiega Speranza —. Ad agosto si sono tenute limitazioni molto leggere rispetto ai mesi precedenti e ciò significa che la campagna di vaccinazione è la vera arma che abbiamo e abbiamo superato il 70% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo e entro la fine di settembre raggiungeremo l’80% che è un risultato alla nostra portata». In calo le degenze ordinarie per il terzo giorno di fila e in aumento quelle in area critica. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -26 (ieri -21), per un totale di 4.205 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +15 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri -4), portando il totale dei malati più gravi a 555, con 49 ingressi in rianimazione (ieri 40). Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 78,1 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 38 milioni (70,50% della popolazione over 12).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 871.038: +656 casi (ieri +688)

Veneto 456.338: +844 casi (ieri +691)

Campania 446.729: +461 casi (ieri +491)

Emilia-Romagna 412.791: +529 casi (ieri +383)

Lazio 375.407: +404 casi (ieri +350)

Piemonte 373.021: +255 casi (ieri +259)

Sicilia 278.887: +1.182 casi (ieri +1.155)

Toscana 272.418: +615 casi (ieri +538)

Puglia 264.061: +209 casi (ieri +298)

Friuli-Venezia Giulia 111.130: +186 casi (ieri +141)

Marche 110.910: +224 casi (ieri +169)

Liguria 110.110: +168 casi (ieri +137)

Abruzzo 79.317: +152 casi (ieri +110)

Calabria 78.372: +324 casi (ieri +339)

P. A. Bolzano 75.194: +64 casi (ieri +90)

Sardegna 72.641: +268 casi (ieri +389)

Umbria 61.951: +131 casi (ieri +134)

P. A. Trento 47.558: +37 casi (ieri +32)

Basilicata 29.057: +39 casi (ieri +79)

Molise 14.286: +10 casi (ieri +27)

Valle d’Aosta 12.025: +3 casi (ieri +3)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 33.927: +4 decessi (ieri +6)

Veneto 11.691: +2 decessi (ieri +3)

Campania 7.761: +9 decessi (ieri +11)

Emilia-Romagna 13.372: nessun nuovo decesso (ieri +3)

Lazio 8.524: +4 decessi (ieri +3)

Piemonte 11.720: +3 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Sicilia 6.392: +23 decessi (ieri +27)

Toscana 7.025: +5 decessi (ieri +7)

Puglia 6.714: +1 decesso (ieri +1)

Friuli-Venezia Giulia 3.804: +1 decesso (ieri +2)

Marche 3.047: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Liguria 4.386: nessun nuovo decesso ( ieri +1)

Abruzzo 2.531: +1 decesso (ieri +1)

Calabria 1.320: +4 decessi (ieri +1)

P. A. Bolzano 1.185: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Sardegna 1.587: +4 decessi (ieri +3)

Umbria 1.433: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

P. A. Trento 1.366: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Basilicata 599: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Molise 495: nessun nuovo decesso dal 28 agosto

Valle d’Aosta 473: nessun nuovo decesso dal 14 luglio