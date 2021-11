Valguarnera: Sentinelle Ambientali sollecitano la nomina di un nuovo assessore all’Ambiente

Share Facebook

Valguarnera. L’assessore all’Agricoltura e all’Ambiente, nonostante sia passato un mese dalle dimissioni di Andrea Scoto, non è stato ancora nominato. Troppe forse le persone e le correnti di maggioranza che bussano alla porta del sindaco per ricoprire l’incarico! Ma una celere decisione per l’importante delega va presa subito senza alcun tentennamento. Ad esprimere il loro rammarico per le dimissioni di Scoto è l’associazione “Sentinelle Ambientali” da sempre sensibile al tema ambientale, che scrivono una lettera alla sindaca Draià, sollecitando una nuova nomina. “Le Sentinelle Ambientali di Valguarnera, con questa nota a Lei indirizzata- scrivono- intendono esprimere il loro rammarico per le dimissioni dell’assessore Andrea Scoto che ringraziano per la sensibilità dimostrata verso le tematiche di natura ambientale e per la sempre pronta collaborazione con la nostra associazione. Al rammarico intendiamo aggiungere la preoccupazione per il silenzio calato dopo le dimissioni e per il fatto che da circa un mese le deleghe assessoriali ricoperte da Andrea Scoto non siano ancora state affidate ad un nuovo assessore che ci auguriamo possa essere un esperto del settore altrettanto competente e sensibile alle politiche ambientali, agricole e di cura e gestione del Verde pubblico. In un momento in cui l’intero globo dibatte e programma per un futuro sostenibile e green- continua la nota- Valguarnera non può permettersi il lusso di avere vacante un assessorato così importante. Da “Sentinelle” non possiamo non evidenziare il proliferare di discariche abusive nel territorio valguarnerese e in quello immediatamente circostante, così come non possiamo dimenticare gli incendi che questa estate hanno colpito anche il nostro territorio. Cogliamo l’occasione anche per mostrarle il nostro rammarico per l’attuale condizione in cui sono ridotte le principali ville comunali e per il fatto che ancora oggi i numerosi alberi mancanti all’interno del centro abitato valguarnerese ( in particolare in via Sant’Elena), non siano stati sostituiti da nuovi arbusti. Gentile sindaca Draia’- conclude la lettera- come potrà comprendere, c’è tanto lavoro da fare e per farlo, così come sempre fatto, le Sentinelle ambientali non si tireranno indietro e sono pronte a collaborare ad iniziative green che portino beneficio al presente e al futuro della nostra comunità. Ma la collaborazione passa attraverso un rapporto leale e con un interlocutore sensibile e competente. Per questa ragione Le chiediamo di sostituire il prima possibile e con una persona competente l’ex assessore Scoto”.

Rino Caltagirone