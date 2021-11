Covid 24/11: Sicilia 690 nuovi positivi 6 decessi, Prov.Enna 17 – Enna città positivi 32 – Al via il super green pass

Share Facebook

Sono 690 i nuovi positivi in Sicilia, un dato nettamente superiore a ieri, quando i contagi erano stati 505. Sei le vittime. Stabili i nuovi ricoveri.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 175 casi, Catania 194, Messina 128, Siracusa 58, Ragusa 21, Trapani 25, Caltanissetta 36, Agrigento 48, Enna, 17 (ieri 13).



Enna città positivi 32 (ieri 32), in quarantena 12 (ieri 12), 7 ricoverati 0 in terapia intensiva.



Sono 12.448 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 10.047). Sale così ad almeno 4.954.585 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 85 (ieri sono stati 83), per un totale di 133.415 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.661.853 e 7.558 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 6.965). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 159.317, pari a +4.807 rispetto a ieri (+2.996 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 562.505, ovvero 126.775 in meno rispetto a ieri quando erano stati 689.280. Mentre il tasso di positività sale al 2,2% (l’approssimazione di 2,21%); ieri era 1,4%. La Lombardia torna sopra 2 mila casi/die: non succedeva dal 6 maggio. Ma per vederne oltre 2.200 nella regione — un numero simile a quello di oggi — bisogna andare indietro al 30 aprile (allora sono stati +2.214). A livello mondiale, secondo l’Oms, il numero di casi e decessi è in aumento da più di un mese. «Nella settimana dal 15 al 21 novembre, sono stati segnalati quasi 3,6 milioni di nuovi contagi e oltre 51 mila decessi, pari a un + 6% di casi e decessi rispetto alla settimana precedente», si legge nel report settimanale. In Europa i nuovi positivi hanno segnato un +11% nello stesso arco di tempo. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 94 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 45,5 milioni (84,25% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 47 milioni di persone (87,02% dei vaccinabili). Mentre il richiamo (dose booster) è stato somministrato a più di 3,9 milioni di italiani (29,15% della popolazione oggetto di dose booster).

Via libera dal governo al super green pass

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, alle nuove misure anti-covid, compreso il cosiddetto super green pass.

Il Super Green pass varrà dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate. Arriva l’obbligo di Green pass o tampone anche per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci esprime apprezzamento per l’impianto del decreto legge varato dal governo nazionale in merito alle nuove misure di prevenzione nella lotta al Covid. «Un provvedimento – sottolinea Musumeci – che trova la condivisione delle Regioni italiane e che, soprattutto, introduce alcuni elementi sull’obbligatorietà del vaccino e sull’uso delle mascherine all’aperto, che sono assolutamente in linea con la posizione fin qui tenuta dal governo regionale».