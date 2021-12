Apre a Valguarnera “GIO’Z” negozio di alto livello con le migliori eccellenze enogastronomiche italiane

Share Facebook

Valguarnera. Dall’abito elegante all’eccellenza del cibo. Il passo non è breve ma fattibile. L’imprenditore Giovanni Zuccalà contitolare della storica “Giudice Spa”, l’ex industria di confezioni per uomo che per diversi lustri ha rappresentato per Valguarnera e la Sicilia motivo di vanto in Italia e nel mondo, passa all’enogastronomia. Non questa volta come produttore, ma come venditore. Nelle scorse settimane ha aperto in piazza Lanza a Valguarnera uno showroom del cibo la “GIO’Z Delicatessen”, una elegante boutique del buongusto che propone le eccellenze artigianali delle regioni italiane più rappresentative. Un negozio che ha un concetto assolutamente innovativo e particolare e che rappresenta, in buona sostanza, la storia e l’essenza di chi lo ha concepito. Zuccalà infatti, così come nella moda, non si smentisce anche in tema di cibi: ama tutto ciò che è bello e buono, l’eleganza ed il buon gusto. Il suo punto vendita è un gioiello definito nei minimi particolari, lì dentro è custodito uno scrigno di tesori dell’enogastronomia italiana.

Perché Giovanni questo cambio di passo? “La mia – afferma – è una fusion proveniente dal mondo dell’abbigliamento e della moda, poiché l’atmosfera che si respira in negozio avvicina il ricordo della moda a quello della salumeria. Dopo la mia ventennale esperienza in quel mondo, ho voluto seguire quella che è stata sempre la mia grande passione di vita: il buon cibo. Non c’è però solo il cuore e il sentimento in questa mia scelta, c’è anche una ragione commerciale. E la ragione che mi ha spinto ad investire in questo settore è la consapevolezza sempre più crescente che esiste in una parte dei consumatori, dell’importanza vitale del cibo di grande qualità e contestualmente la consapevolezza che a tali bisogni non corrispondeva una adeguata risposta a prodotti di importante livello”. Zuccalà, come detto, tratta prodotti delle migliori case gastronomiche italiane: dai famosi culatelli di Vibello alle mortadelle artigianali di Bologna, dai parmigiani di montagna dalle lunghe stagionature ai lardi di Colonnata, dai formaggi d’alpeggio di tutto l’Arco Appennino agli aceti balsamici, dai tonni rossi alla colatura di alici di Cetara, dai gianduiotti di Guido Govino ai vini artigianali provenienti da gran parte delle regioni italiane, per arrivare e non solo, sino alle paste fresche di Bologna. ”Questa – annuncia l’imprenditore e lo fa come se si parlasse di moda – rappresenta per me la collezione autunno- inverno prodotta dalla “GIOV’Z”.



Che riscontri ha avuto dall’apertura ad oggi?: Riscontri molto positivi. Ho avuto il piacere di ricevere visite di buongustai delle maggiori città siciliane, Palermo, Catania, Ragusa etc. riscontrando da parte mia la soddisfazione di aver trovato quello che la nostra gentile clientela cercava. Il nostro – conclude – vuole essere un negozio che si rivolge a tutti gli amici buongustai sparsi per la Sicilia”.



Rino Caltagirone