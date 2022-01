Covid 26/1: Sicilia nuovi positivi 7.917 e 51 decessi, Prov.Enna 163 – Tot.Enna città positivi 372 – In Italia 167.206 casi e 426 morti

Share Facebook

26 GEN – Sono 7.917 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 50.327 tamponi processati in Sicilia.I eri i nuovi positivi erano 7.516. Il tasso di positività scende al 15,7% ieri era al 18%. L’isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 226.104 con un aumento di 5.811 casi. I guariti sono 2.055 mentre le vittime sono 51 e portano il totale dei decessi a 8.336. Sul fronte ospedaliero sono 1.615 ricoverati, con 47 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 155, tre in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province:

Palermo: 145.331 (2327)

Catania: 144.328 (1393)

Messina: 70.823 (1026)

Siracusa: 52.732 (786)

Ragusa: 41.482 (804)

Trapani: 40.083 (416)

Agrigento: 40.016 (466)

Caltanissetta: 38.166 (536)

Enna: 17.816 (163)



Enna città positivi 339 (ieri 372), in quarantena 66 (ieri 58), 8 ricoverati 0 in terapia intensiva –



Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid-19 di oggi mercoledì 26 gennaio 2022. Il bollettino dei contagi di oggi registrano 167.206 nuovi casi e 426 morti:. Morto per Coronavirus in ospedale a Torino un bambino di 10 anni, procura apre fascicolo. Agenas, occupazione terapie intensive sale al 18% in Italia, reparti +31%. Le Regioni chiedono una revisione delle regole a partire dalla modifica del sistema dei colori. Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid: il totale delle somministrazioni sale a 125.248.624. Green pass rafforzato, il governo è pronto a spostarne in avanti la durata per chi ha la terza dose. Pfizer-BioNTech, al via test clinici vaccino contro Omicron.

Nel mondo 354.788.076 casi di Coronavirus. Oms, rallenta crescita contagi: +5% in una settimana. Record di casi in Germania (164mila in 24 ore), Repubblica Ceca (39.614), Ungheria (20.174) e Russia (74.692, record per sesto giorno consecutivo). Hans Kluge (Oms) ha spiegato a Fanpage.it perché la pandemia di Covid-19 non finirà nel 2022. Israele valuta quarta dose vaccino per tutti gli over 18. L’Austria ha revocato il lockdown per i non vaccinati.