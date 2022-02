Covid 19/2: Sicilia nuovi positivi 5.504 e 36 morti, Prov.Enna 92 – Tot.Enna città positivi N.P. – In Italia 50.534 e 252 vittime

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

19 FEB – Sono 5.504 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 37.623 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.594.

Il tasso di positività scende al 14,6% ieri era al 15,8%.

L’isola è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 248.459 con un decremento di 1.637 casi. I guariti sono 7.257 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 9.253.

Sul fronte ospedaliero sono 1.288 ricoverati, con 9 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 99, due in più rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1144. casi, Catania 1.196, Messina 1.175, Siracusa 623, Trapani 345, Ragusa 419, Caltanissetta 304, Agrigento 358, Enna 92.



Enna città positivi NP (ieri 391), in quarantena NP (ieri 51), NP (ieri 8) ricoverati 0 in terapia intensiva.



L’Aifa ha dato il via libera alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid ma non verrà inoculata a tutti. La notizia era attesa già da qualche tempo e adesso è arrivato il via libera. La quarta dose è destinata soltanto ai soggetti gravemente immunodepressi. Tecnicamente non si tratterebbe di una vera e propria quarta dose, ma piuttosto di una dose booster. Per quanto riguarda invece il resto della popolazione, le autorità non la prevedono al momento perché mancano ancora sufficienti prove che supportino una raccomandazione valida per tutti. Dall’Aifa è stato spiegato che per i pazienti immunocompromessi la quarta dose equivarrebbe alla dose booster offerta alla popolazione generale: un primo richiamo a seguire appunto il ciclo primario ‘2+1’.

Sono 50.534 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 53.662). Sale così ad almeno 12.427.773 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 252 (ieri 314), per un totale di 152.848 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 10.905.147 e 84.767 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 87.472). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.369.778, pari a -34.344 rispetto a ieri (-34.086 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 492.045, ovvero 18.238 in meno rispetto a ieri quando erano stati 510.283. Il tasso di positività è pressoché stabile al 10,3% (l’approssimazione di 10,27%); ieri era 10,5%. Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Prosegue la tendenza in discesa della curva, come mostra il confronto con lo scorso sabato (12 febbraio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +62.231 casi con un tasso del 10,6%: oggi, infatti ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale più bassa (10,3% contro 10,6%). Per il dodicesimo giorno consecutivo diminuiscono le degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -561 (ieri -614), per un totale di 13.387 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -34 (ieri -50) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — portando il totale dei malati più gravi a 953, con 76ingressi in rianimazione (ieri 52).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Qui la tabella con i dati complessivi fornita dal ministero della Salute.

Lombardia 2.294.807: +5.231 casi (ieri +5.413)

Veneto 1.297.614: +4.870 casi (ieri +4.910)

Campania 1.172.927: +5.053 casi (ieri +5.510)

Emilia-Romagna 1.164.370: +3.332 casi (ieri +3.448)

Lazio 1.033.551: +5.583 casi (ieri +6.410)

Piemonte 960.901: +2.393 casi (ieri +2.569)

Toscana 834.334: +3.050 casi (ieri +3.324)

Sicilia 746.269: +5.504 casi (ieri +5.594)

Puglia 705.005: +4.244 casi (ieri +4.269)

Liguria 335.924: +1.268 casi (ieri +1.375)

Marche 314.948: +1.813 casi (ieri +1.873)

Friuli Venezia Giulia 302.674: +925 casi (ieri +994)

Abruzzo 252.924: +1.609 casi (ieri +1.549)

Calabria 202.216: +1.589 casi (ieri +1.491)

P. A. Bolzano 183.544: +609 casi (ieri +820)

Umbria 177.731: +843 casi (ieri +911)

Sardegna 164.991: +1.355 casi (ieri +1.812)

P. A. Trento 136.322: +426 casi (ieri +426)

Basilicata 78.896: +642 casi (ieri +618)

Molise 36.749: +142 casi (ieri +300)

Valle d’Aosta 31.076: +53 casi (ieri +46)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 38.286: +49 decessi (ieri +59)

Veneto 13.704: +25 decessi (ieri +21)

Campania 9.631: +8 decessi (ieri +18)

Emilia-Romagna 15.726: +21 decessi (ieri +28)

Lazio 10.291: +18 decessi (ieri +22)

Piemonte 12.944: +8 decessi (ieri +16)

Toscana 8.780: +13 decessi (ieri +28)

Sicilia 9.253: +36 decessi (ieri +32)

Puglia 7.552: +22 decessi (ieri +29)

Liguria 5.053: +4 decessi (ieri +6)

Marche 3.548: +10 decessi (ieri +4)

Friuli Venezia Giulia 4.706: +11 decessi (ieri +11)

Abruzzo 2.917: +5 decessi (ieri +7)

Calabria 2.035: +4 decessi (ieri +6)

P. A. Bolzano 1.399: +3 decessi (ieri +4)

Umbria 1.713: +4 decessi (ieri +3)

Sardegna 1.984: +5 decessi (ieri +9)

P. A. Trento 1.510: +2 decessi (ieri +3)

Basilicata 738: +3 decessi (ieri +7)

Molise 561: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Valle d’Aosta 517: nessun nuovo decesso (ieri +1)