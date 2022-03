Covid 24/3: Sicilia nuovi positivi 6.748 e 18 morti, Prov.Enna 181 – Tot.Enna città positivi 626 – In Italia 81.811 e 182 decessi

Share Facebook

24 MAR – In lieve aumento i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.748 su 39.831 tamponi processati e l’indice di positività sale al 16,9%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.481 i nuovi casi su 46.599 tamponi e il tasso di positività era al 13,9%. Sono 18 i decessi e 12.136 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-7 sul dato di ieri), in aumento quelli in terapia intensiva (+1). La Sicilia è al sesto posto nella classifica per numero di casi.

A livello provinciale

Palermo: 222.627 (2083)

Catania: 201.918 (1077)

Messina: 126.710 (1393)

Siracusa: 86.170 (541)

Agrigento: 71.415 (838)

Trapani: 69.622 (658)

Ragusa: 69.560 (494)

Caltanissetta: 57.903 (375)

Enna: 27.359 (181).



Enna città positivi 626 (ieri 626), in quarantena 48 (ieri 48), 14 ricoverati reparto covid, 0 in altro reparto, 0 terapia intensiva.



Il coordinatore del COC del Comune di Enna, dott. Lorenzo Colaleo, comunica in conseguenza della scadenza dello stato di emergenza sanitaria, a partire dal prossimo 1 aprile 2022 non sarà più effettuata la raccolta dei rifiuti dedicata ai soggetti positivi al covid e posti in quarantena. Pertanto, da tale data, verrà ripresa, anche per i soggetti positivi, la raccolta differenziata.



Nella settimana dal 14 al 20 marzo, si registra un nuovo aumento nella curva dei casi di Covid-19. L’incidenza di nuovi positivi è pari a 49.316 (+15.75%), con un valore cumulativo di 1.020,25/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi casi più elevato, rispetto alla media regionale, si è registrato nelle province di Messina (1.626/100.000 abitanti), Agrigento (1.470/100.000), Ragusa (1.254/100.00) e Caltanissetta (1.205/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 e i 13 anni (1.938/100.000), tra i 14 e i 18 anni (1.767/100.000) e tra i 6 e i 10 anni (1.757/100.000). Si conferma una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio trascorsa, con un’incidenza in aumento ma con un’ospedalizzazione in costante riduzione. L’epidemia, pur mostrando segnali di arresto, rimane in una fase delicata con un significativo impatto sui servizi territoriali e assistenziali, ma con un netto trend in calo di nuove ospedalizzazioni e proporzione di casi ospedalizzati molto più contenuta rispetto ai periodi precedenti, in parte spiegata anche dal riscontro occasionale di positività concomitante al ricovero. Per quanto riguarda la campagna vaccinale il report prende in esame la settimana dal 16 al 22 marzo. Nella fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 28,13% del target regionale. Sono 74.997 i bambini, pari al 23,82%, che hanno completato il ciclo primario. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano all’89,87%; ha completato il ciclo primario l’88,48% del target regionale. Alla data del 22 marzo in Sicilia risultano erogate 10.310.109 dosi, delle quali 3.964.556 come prima dose e 3.763.428 come seconda. Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.639.180, pari al 75,51% degli aventi diritto. Sono invece 856.120 i cittadini che possono ricevere la somministrazione della dose booster, ma ancora non l’hanno fatto. Dal primo marzo sono state effettuate 1.007 somministrazioni di quarta dose prevista per gli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Sempre a partire dalla stessa data sono state effettuate 1.143 somministrazioni con il vaccino Nuvaxovid (Novavax).



I nuovi casi Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 81.811, ieri 76.260. È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 24 marzo, diffuso dal ministero della Salute. Si registrano rispetto a ieri altre 182 vittime, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 158.436. Il totale delle infezioni invece sale a 14.153.098. Sono stati effettuati 545.302 tamponi nelle ultime 24 ore in Italia tra molecolari e test antigenici: il tasso di positività è al 15,0% (+0,2%). I casi attuali sono: 1.245.803 (+18.913), i guariti: 12.748.859 (+63.553).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono stati 14.153.098 i casi registrati nelle ultime 24 su 513.744 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. Di seguito i casi suddivisi regione per regione:

Lombardia: +9.300

Veneto: +8.337

Emilia Romagna: +4.367

Campania: +8.828

Lazio: +9.235

Piemonte: +3.086

Toscana: +5.446

Sicilia: +6.748

Puglia: + 8.420

Liguria: + 1.564

Friuli-Venezia Giulia: +1.240

Marche: +2.821

Abruzzo: +2.352

Calabria: +3.452

P.A Bolzano: +742

Umbria: +1.807

Sardegna: +2.107

P.A Trento: +465

Basilicata: +1.033

Molise: +414

Valle d’Aosta: +63

Tamponi e tasso di positività

Sono 545.302 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 15,0% (+0,2%).