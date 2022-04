Visita del Commissario all’Istituto Professionale “don Pino Puglisi” di Centuripe

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, ha fatto visita all’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Don Pino Puglisi” di Centuripe. L’incontro per fare il punto sulle progettualità e gli interventi sulle quattro sedi dell’I.I.S. “F. Fedele” che rappresentano un polo di riferimento di rilievo per la formazione nel campo delle scienze umane, bio-tecnologie, relazioni internazionali, turismo, marketing, tecnologia, informatica ed enogastronomia.

“Si è trattato di un incontro tecnico-istituzionale proficuo ed importante che ha consentito di entrare nel dettaglio dei numerosi interventi e progettualità previste attraverso gli strumenti di finanziamento nuovi come il Pnrr, la SNAI “ Val Simeto” di cui l’Istituto centuripino è capofila della rete di scuole e i fondi del Miur – evidenzia il dirigente scolastico Serafino Lo Cascio – La presenza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio è la testimonianza della volontà delle istituzioni di seguire da vicino e in sinergia problemi e prospettive del mondo della scuola”.

“La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per accelerare i tempi dei complessi iter burocratici relativi agli interventi sulle scuole del territorio. – sottolinea Antonio Sportaro, docente del Istituto Professionale e il responsabile dell’ufficio tecnico – Come ufficio tecnico della scuola stiamo lavorando fortemente sulle problematiche degli istituti facenti parte del F. Fedele. La sinergia con il Libero Consorzio Comunale di Enna è significativa dell’attenzione che, a tutti i livelli, è riservata ai nostri studenti e al mondo scolastico in generale”.

L’Istituto “F. Fedele” di Agira (EN), con fondi del Miur, ha realizzato dal 2020 al 2022 interventi di adeguamento e adattamento funzionale di spazi e aule in conseguenza dell’emergenza Covid. Centrale nell’agenda operativa dell’Amministrazione Provinciale sarà l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’Istituto. Sono, infatti, in programma interventi per oltre 800.000 di euro finanziati con i fondi del PNRR. Novità importanti riguardano anche l’efficientamento energetico del plesso di Centuripe, interventi ai pannelli fotovoltaici già installati a Gagliano C.to, la realizzazione di nuovi parcheggi smart nella sede di Regalbuto (EN), e progetti per sedi green.

La sedi associate dell’Istituto “F. Fedele” di Agira dal 2020 sono stati già oggetto di adeguamenti funzionali in conseguenza dell’emergenza Covid. In particolare, sempre con fondi Miur, i lavori hanno riguardato la riqualificazione degli impianti di videosorveglianza per le sedi di Centuripe e Regalbuto, connessioni ad internet veloci, automazione cancelli, manutenzione straordinaria degli impianti antincendio, creazione nuove aule, manutenzione cortile presso l’Istituto Tecnico di Gagliano C.to, rifacimento rete fognaria, pittura e scialbatura ambienti comuni, adeguamento dei riscaldamenti presenti nei plessi associati,riadattamento del terrazzo con nuova pavimentazione e parapetto in acciaio nella sede di Centuripe per la creazione di una sala ristorante all’aperto, creazione di nuovi impianti di aerazione e ricircolo aria nei laboratori, creazione di un ristorante didattico nella sede di Centuripe a disposizione degli alunni per lo svolgimento di attività di P.C.T.O. (ex ASL). Da non dimenticare la sistemazione a tempi da record dell’aula distrutta in seguito al cedimento di un masso dal costone roccioso adiacente alla scuola, che ha visto lo straordinario intervento da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna.



Un restyling a tutto campo volto a potenziare sicurezza e fruibilità degli ambienti a disposizione di studenti, docenti e personale scolastico.

La visita delle delegazioni si è conclusa con un itinerario enogastronomico a km zero ispirato alle tipicità stagionali della Provincia di Enna realizzato e servito dagli allievi dell’Istituto Alberghiero coordinati dai docenti di sala e cucina.

Insieme a Di Fazio, il dirigente della Provincia Giuseppe Grasso, Basilio Politi e Marco ScinardoTenghi, funzionari responsabile del servizio edilizia scolastica e il direttore dell’Ufficio Stampa, Rossella Inveninato. Ad accoglierli i responsabili di sede dell’Istituto “F. Fedele”, il D.S.G.A. Marianna Costa, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Antonio Sportaro e il dirigente scolastico Serafino Lo Cascio.